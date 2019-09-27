شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب فى العالم قادمة من دبى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، الأربعاء المقبل، أكبر طائرة ركاب فى العالم تابعة لأسطول الخطوط الإماراتية، من طراز إيرباص 380، والتى تسع لأكثر من 800 راكب، استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة القادمة من دبى إلى مطار القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار طلبت الخطوط الإماراتية من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزى تشغيل طراز إيرباص 380 ضمن رحلاتها المجدولة، ووافقت سلطة الطيران المدنى على طلب الشركة بعد استيفاء كل الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق بالمطار.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تحت إشراف الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية جهزت مبنى 2 ‪ الجديد لاستقبال الطائرة ذات الطراز العملاق، وأشارت إلى أنها سوف تهبط على ممر 05 سى، الذى تم تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.

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وأكدت المصادر أن المطار جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات، سواء من ناحية تجهيزات الممر أو معدات الخدمات أو الحماية المدنية لأن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله فى المطار.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التى سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث إنها تسير 3 ‪ رحلات يوميا من القاهرة، موضحة أنه بعد التجربة الاختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التى ترغب فى تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يستقبل فيها مطار القاهرة هذا الطراز من الطائرات، حيث هبطت الطائرة A380 لأكثر من مرة، كان آخرها فى يوليو الماضى، خلال فترة البطولة الأفريقية التى استضافتها مصر هذا العام، وصلت على متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه وفد من دولته التى تجاوز عددهم 500 ‪راكبا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى 3 الركاب رقم بالمطار.