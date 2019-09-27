شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إدعاء البيع بسعر أقل من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية ، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو على سؤال حول إدعاء البيع بسعر أقل من سعر المصنع"

وجاء نص السؤال:" أخذنا توكيل مصنع لبيع منتجاته ويوجد عرف هنا بعمل قائمة بيع بسعر أعلى عن قائمة بيع المصنع التى يجب أن نبيع بها .. فهل هذا حرام أم حلال؟

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وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"السائل هنا يقصد أنه يبيع بأقل من سعر المصنع، فلو كانت هذه القائمة حقيقية ففعلكم جائز وحلال ولا شيء فيه، لأنك موزع معتمد من المصنع وتأخذ منه كميات كبيرة، ولذلك فهو يبيع لك بأقل من سعر المصنع ".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"أما لو كان كذبا يعني أن تعمل لستة بسعر للمصنع لخداع الناس فهذا لو لم يكن صدقًا فهو حرام وغير جائز لأنه يشتمل على الكذب".