شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 كيلو هيروين ونصف طن بانجو و46 ألف قرص مخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة، لاستهداف حائزى المواد المخدرة، لحماية الشباب من براثن الإدمان. ونجحت أجهزة الأمن، فى ضبط 1103 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1192 متهما. Advertisements وعثر بحوزة المتهمين على 339 كيلو حشيش، و410 كيلو بانجو، و2 كيلو أفيون، و17 كيلو هيروين، و2 كيلو من الفودو، و9 كيلو من الاستروكس و46635 قرص مخدر مختلف الأنواع.

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