"العصار" يستقبل سفير بيلاروسيا بعد انتهاء فترة عمله في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف، والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عملة كسفير معتمد لدولة بيلا روسيا لدي مصر.

في بداية اللقاء، رحب "العصار" بالسفير ووجه الشكر له على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والتي أثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع (الشاحنات ، محركات الديزل، الجرارات ، اللوادر والمعدات الثقيلة، المعدات الزراعية، الصوامع)، وكذا توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخري من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات جديدة منها (تصنيع سبائك الألومنيوم) إلى جانب التعاون في المجالات الدفاعية.

ومن جانبه، أثنى سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد مشيداً بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية والتي شهدت تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة في ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والبيلاروسي وكان آخرها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة بيلاروسيا في يونيو الماضي والتي تؤكد علي العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين.​