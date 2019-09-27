الأربعاء.. مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء المقبل، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الإماراتية، وهي من طراز إيرباص 380، والتي تسع أكثر من 800 راكب استعدادًا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة القادمة من دبي إلى مطار القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، الجمعة، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي، تشغيل طراز إيرباص 380 ضمن رحلاتها المجدولة، مشيرة إلى موافقة سلطة الطيران المدني على طلب الشركة، بعد استيفاء كل الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق بالمطار.

أضافت المصادر، أن سلطات المطار جهزت مبنى 2 الجديد لاستقبال الطائرة ذات الطراز العملاق، مشيرة إلى أنها سوف تهبط على ممر 05 سي، الذي تم تحديثه مؤخرًا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.

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وأكدت أن المطار جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات، سواء من ناحية تجهيزات الممر أو معدات الخدمات أو الحماية المدنية لأن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في مطار القاهرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث أنها تُسيّر 3 رحلات يوميًا من القاهرة، موضحًا أنه بعد التجربة الاختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة هذا الطراز من الطائرات، هبطت A380 لأكثر من مرة، كان أخرها في يوليو الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام، وصل على متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه مشجعين من دولته التي تجاوز عددهم 500 راكبًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى 3 الركاب رقم بالمطار.