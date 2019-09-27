الجيزة: تلقي ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تلقي ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكداً الارتفاع التدريجي في معدل استقبال طلبات المواطنين وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتي تنتهى بداية شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة بإزالة 9 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم.

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أكد المحافظ أنه تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، لافتا الى تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها ومواجهة أي مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم وإجراء الإزالات الفورية لها.​