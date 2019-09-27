الداخلية تُنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، بحضور "أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات". وتمكنت الأجهزة الأمنية، في التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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