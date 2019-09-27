تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 156 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المتاضية عن ضبط " 156 قطعة سلاح ناري، 193 قضية مخدرات، وتنفيذ 75943 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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