بالأرقام.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها حملات شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1206 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1080 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 10998 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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وعن جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل) فتم ضبط 497 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط 230 قضية في مجال “الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”.

وضبط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط 4 قضايا متنوعة، وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 9 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.