شرطة النقل تضبط 5 متهمين بسرقة ركاب السكك الحديدية ومترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة شن حملات أمنية لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) محكوم عليه هارب في 12 قضية متنوعة آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة، حال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.

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كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية محكوم عليه هارب في قضية "ضرب"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 جرام، وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بالزقازيق، وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" سبق اتهامه في 38 قضية آخرهم قضية "مخدرات" محكوم عليه في قضية "تبديد" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية) حال شروعه في سرقة حقيبة أحد المواطنين أثناء تواجده بساحة محطة سكة حديد طنطا، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين".

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط وبحوزته (قطعتين لمخدر الحشيش وزنت حوالي 250 جرام، وضُبط بمحطة سكك حديد قنا (أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "سرقة") حال تواجده بمحطة سكك حديد قنا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.