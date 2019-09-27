أخبار مصر | "الآثار" توضح حقيقة تهريب آثار مصرية وضبطها بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" توضح حقيقة تهريب آثار مصرية وضبطها بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن الخبر الذي تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ويفيد ضبط خمسة قطع أثرية مصرية قديمة بمطار دولة الكويت مهربة من مصر عبر مطار الأقصر الدولي، هو خبر غير صحيح.

وأضاف، أن هذه القطع تم ضبطها بمطار الأقصر عام 2018 وتم عرضها من قبل سلطات الجمارك المصرية على الوحدة الأثرية بقرية البضائع بالمطار في ذلك الوقت، وتم معاينة جميع القطع من قبل لجنة أثرية ثلاثية مختصة والتي بدورها أكدت عدم أثريتها وأنها مستنسخات حديثة الصناعة ولا تخضع لقانون حماية الآثار و تعديلاته.

وناشدت وزارة الآثار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه المعلومات والأخبار، إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة منعًا لنشر الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارك غضب المواطنين.