أخبار مصر | وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بشأن التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المسؤولة عن إنشاء وصيانة وتشغيل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية المار بها هذا الطريق وتحديد الواجبات والمسئوليات والتزامات كل جهة واستعراض خطة التطوير والصيانة العاجلة للطريق ووضع حلول نهائية لمنظومة النظافة به.

تنظيم "الطريق الدائري" على طاولة الاجتماع:



وجاء الاجتماع بهدف رفع كفاءة الطريق وكذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 1992019 بمحافظة بورسعيد.



ويهدف الاجتماع إلى التنسيق بين كافة الأطراف المختصة بالطريق الدائري في ضوء خطة وزارة النقل لتنظيم النقل الجماعي بالقاهرة والتي تشمل: تدعيم الطريق الدائري مستقبلا بخطوط نقل سريع BRT (أتوبيسات سريعة تسير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة)، ترتبط مع مواقف الميكروباص اسفل الطريق الدائري.



وبحث الحضور كافة نقاط التنسيق التي تحقق استمرارية الاستخدام والتشغيل الأمثل للطريق الدائري حول القاهرة الكبري وبما يشمله من:



1- الكباري والأنفاق.

2- مسطحات الأراضي الموجودة أسفل الطريق.

3- الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على الجانبين وداخل دوائر مرور الكباري والأنفاق.

4- تنظيم استغلال هذه الأراضي.

5- حق الاستغلال الإعلاني للطريق وحرمه والمناطق المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

6- كل مايتعلق بتخطيط وتوزيع واستخدام مواقف الميكروباص.

7- تحديد مسئوليات واختصاصات كافة الأطراف في تحقيق النظافة الدائمة على الطريق من خلال حلول جذرية يتم تطبيقها بشكل دائم. 1- الكباري والأنفاق.2- مسطحات الأراضي الموجودة أسفل الطريق.3- الأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على الجانبين وداخل دوائر مرور الكباري والأنفاق.4- تنظيم استغلال هذه الأراضي.5- حق الاستغلال الإعلاني للطريق وحرمه والمناطق المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.6- كل مايتعلق بتخطيط وتوزيع واستخدام مواقف الميكروباص.7- تحديد مسئوليات واختصاصات كافة الأطراف في تحقيق النظافة الدائمة على الطريق من خلال حلول جذرية يتم تطبيقها بشكل دائم. خطة تطوير "الطريق الدائري": Advertisements



وتم استعراض خطة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والتي شملت:



- خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى شاملة صيانة المداخل والمخارج.

- أعمال تأمين سلامة المرور.

- صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

- صيانة الحواجز الخرسانية.

- صيانة الكبارى والأنفاق علي طول مسار الطريق الدائرى. - خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى شاملة صيانة المداخل والمخارج.- أعمال تأمين سلامة المرور.- صيانة وتأمين شبكة الإنارة.- صيانة الحواجز الخرسانية.- صيانة الكبارى والأنفاق علي طول مسار الطريق الدائرى. توصيات الاجتماع:



- الاتفاق علي إعداد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتضمن مسئوليات وإلتزامات كل جهة من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتراخيص الإعلانات وكافة ما يتعلق بالطريق. - الاتفاق علي إعداد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتضمن مسئوليات وإلتزامات كل جهة من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتراخيص الإعلانات وكافة ما يتعلق بالطريق. معلومات عن "الطريق الدائري" بالقاهرة الكبرى: