أخبار مصر | السيسي: يوم ما اطلب تفويض من المصريين مش هينزل أقل من ملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: يوم ما اطلب تفويض من المصريين مش هينزل أقل من ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.

ووجهت الإعلامية آيه عبد الرحمن، سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعلك لما شفت الزغاريد والهتافات"، فرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين تفويض، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".

وأضاف "السيسي"، "يوم هطلب من المصريين تفويض سيكون رساللة للعالم كله.. ينزل الملايين مش أقل من كده".

وهتف الحضور بعد ختام الرئيس السيسي، "بنحبك يا ريس".