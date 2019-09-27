شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة 33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «23- 33»، الإسكندرية «22- 29»، قنا «21- 38»، الأقصر «22– 38»، أسوان «26 – 40».