شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة في زيارة للكلية البحرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة للكلية البحرية لعدد من شباب الجامعة ضمن استراتيجية القيادة في تنمية الوعي ورفع روح الولاء والانتماء، وفي إطار تفعيل دور الجامعة التثقيفي ومسؤوليتها الاجتماعية في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

وخلال الزيارة، شاهد الطلاب فيلمًا تسجيليًا عن الكلية البحرية ودورها في إعداد وتخريج ضباط مصر من البحرية لحماية مياه الوطن الإقليمية وأي منشآت اقتصادية بها والابحار والتعامل مع أي مكان قد يهدد الأمن القومي المصري، كما تم عرض نبذة تاريخية عن الكلية.

وقالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتي ترأست وفد الجامعة، إن الكلية البحرية المصرية تعد إحدى أعرق المؤسسات العسكرية ولديها حصيلة علمية وعسكرية تؤهل خريجيها لتنفيذ مهامهم بكل جدارة واتقان، ويتميزون بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية على المستوى الدولي.

جامعة القاهرة تنظم زيارة لطلابها بالكلية البحرية