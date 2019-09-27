شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعا موسعًا لبحث تطوير الطريق الدائري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع موسع مع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الإجراءات والتدابير الخاصة بشأن التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المسؤولة عن إنشاء وصيانة وتشغيل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية المار بها هذا الطريق وتحديد الواجبات والمسؤوليات والتزامات كل جهة واستعراض خطة التطوير والصيانة العاجلة للطريق ووضع حلول نهائية لمنظومة النظافة به.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الطريق، وكذلك بناءً على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 19/9/2019 بمحافظة بورسعيد بشأن التنسيق بين كافة الأطراف المختصة بالطريق الدائري وكذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنظيم النقل الجماعي بالقاهرة والتي تشمل تدعيم الطريق الدائري مستقبلا بخطوط نقل سريع «BRT» (أتوبيسات سريعة تسير في حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة)، ترتبط مع مواقف الميكروباص اسفل الطريق الدائري.

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وبحث الحضور كافة نقاط التنسيق التي تحقق استمرارية الاستخدام والتشغيل الأمثل للطريق الدائري حول القاهرة الكبري وبما يشمله من (الكباري والأنفاق ومسطحات الأراضي الموجودة أسفل الطريق والأراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على الجانبين وداخل دوائر مرور الكباري والأنفاق وتنظيم استغلال هذه الأراضي وحق الاستغلال الإعلاني للطريق وحرمه والمناطق المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وكل مايتعلق بتخطيط وتوزيع واستخدام مواقف الميكروباص وتحديد مسؤوليات واختصاصات كافة الأطراف في تحقيق النظافة الدائمة على الطريق من خلال حلول جذرية يتم تطبيقها بشكل دائم.

واستعرض وزير النقل خطة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بداية من خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى شاملة صيانة المداخل والمخارج، وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وصيانة الكباري والأنفاق على طول مسار الطريق الدائرى.

وكشف الاجتماع عن خطة لتشغيل خطوط أتوبيسات سريعة مكهربة بحارات منفصلة. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتضمن مسؤوليات وإلتزامات كل جهة من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتراخيص الإعلانات وكافة ما يتعلق بالطريق.