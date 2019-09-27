شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قضية «اتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات» في الكويت: 150 مصريًّا وقعوا فريسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار فهد العتيقي، بالحبس المؤبد ضد متهمين هما رجل أعمال كويتي ومندوب تخليص معاملات مصري الجنسية، وبالحبس بين سنتين و3 سنوات لأربعة متهمين آخرين، هم أيضاً مناديب (مصريان وسعودي وسوري)، في قضية اتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات، بحسب ما ذكرت جريدة الراى الكويتية.

وقضت المحكمة غيابياً بالمؤبد للأول ومثله للثالث مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 3 سنوات للثاني والسادس وتغريمهما 3 آلاف دينار مع إبعاد السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن سنتين للرابع والخامس وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهمة الاتجار بالبشر، إذ استقدموا 150 وافداً من مصر مقابل أن يدفع كل منهم 1500 دينار، على أن يتم توظيفهم في مصنع، وما إن حضروا إلى الكويت حتى تبيّن لهم أن مشروع المصنع هو مشروع وهمي، فطلب الوافدون من المتهمين تحويل إقاماتهم على أشخاص آخرين لكي يستطيعوا أن يعملوا، إلا أن المتهمين طلبوا منهم مبالغ مالية أخرى لقاء تحويل إقاماتهم، وعلى الفور تقدّم العمال بشكوى إلى النائب العام وجهت تهمة الاتجار بالبشر للمتهمين.