شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 514 بيتًا و32 وحدة سكنية برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت محافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إنشاء 514 بيتًا، ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، و32 وحدة سكنية «شقة» بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي عشش الجبل وعشش البلد، بمدينة رأس غارب، ويتم حالياً الانتهاء من تنسيق الموقع العام، تمهيدا لبدء التسكين.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، وسعياً من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.