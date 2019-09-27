شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 514 بيتًا و32 وحدة سكنية برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت محافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إنشاء 514 بيتًا، ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، و32 وحدة سكنية «شقة» بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي عشش الجبل وعشش البلد، بمدينة رأس غارب، ويتم حالياً الانتهاء من تنسيق الموقع العام، تمهيدا لبدء التسكين.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، وسعياً من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من إنشاء 514 بيتًا و32 وحدة سكنية برأس غارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.