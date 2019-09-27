شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٤٩٨ عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة رقابية وتفتيشية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمركز الحسينية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. أسفرت جهود الحملة عن تحرير ٣ محاضر مخالفة وضـبط 498 عبوة لـ 60 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور بيطرياً وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا. وأكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، على تواصل جهود المديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية من خلال التفتيش المكثف والمرور الدوري على عيادات ومراكز تداول وبيع الأدوية البيطرية واللقاحات لضبط سوق الأدوية حفاظاً على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

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