شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" و "التنمية المحلية" يناقشان خطة تطوير الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المسئولون فى وزاراتى النقل والتنمية المحلية ومحافظو الجيزة القاهرة والقليوبية لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بشأن التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى المسئولة عن صيانة وتشغيل الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية المار بها هذا الطريق وتحديد الواجبات والمسئوليات والتزامات كل جهة واستعراض خطة التطوير والصيانة العاجلة للطريق ووضع حلول نهائية لمنظومة النظافة به.

وأكدت وزارة النقل أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الطريق وتعليمات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد الأخير بشأن التنسيق بين كافة الأطراف المختصة بالطريق الدائرى، وكذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتنظيم النقل الجماعى بالقاهرة، التى تشمل تدعيم الطريق الدائرى مستقبلا بخطوط نقل سريع BRT (أتوبيسات سريعة تسير فى حارات منفصلة وتتميز بسعة نقل كبيرة)، ترتبط مع مواقف الميكروباص اسفل الطريق الدائرى.

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وبحث الاجتماع نقاط التنسيق التى تحقق استمرارية الاستخدام والتشغيل الأمثل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وبما يشمله من الكبارى والأنفاق ومسطحات الأراضى الموجودة أسفل الطريق والأراضى المملوكة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى على الجانبين وداخل دوائر مرور الكبارى والأنفاق وتنظيم استغلال هذه الأراضي وحق الاستغلال الإعلاني للطريق وحرمه والمناطق المملوكة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وكل مايتعلق بتخطيط وتوزيع واستخدام مواقف الميكروباص وتحديد مسئوليات واختصاصات كافة الأطراف فى تحقيق النظافة الدائمة على الطريق من خلال حلول جذرية يتم تطبيقها بشكل دائم.

واستعرض الاجتماع خطة تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بداية من خطة الصيانة العاجلة للطريق الدائرى شاملة صيانة المداخل والمخارج، وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وصيانة الكبارى والأنفاق على طول مسار الطريق الدائرى.

وفى نهاية الإجتماع تم الاتفاق علي إعداد بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يتضمن مسئوليات وإلتزامات كل جهة من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتراخيص الإعلانات وكافة ما يتعلق بالطريق.