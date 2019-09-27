شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 طلب للتصالح فى مخالفات البناء تلقتهم محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن تلقى ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكداً على الارتفاع التدريجى فى معدل استقبال طلبات المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتى تنتهى بداية شهر يناير القادم.

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وأكد المحافظ انة تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة بإزالة 9 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم، مشدداً على إزالة أى تعديات على الأراضى أملاك الدولة التى لم يتم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها ومواجهة أى مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم وإجراء الإزالات الفورية لها.