شكرا لقرائتكم خبر عن سنن الجمعة.. دار الإفتاء توضح ما يجب على المسلم فعله يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية إنفوجراف، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عددا من السنن قالت إنه يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة. سنن الجمعة سنن الجمعة وذكرت دار الإفتاء المصرية 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

سنن يوم الجمعة

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