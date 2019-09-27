شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعونة الأمريكية: التعليم الفنى فى مصر شهد طفرة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع شيرى كارلين الرئيس التنفيذى لهيئة المعونة الأمريكية فى مصر ووفد من المعونة بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أعرب فى بداية اللقاء عن شكره وتقديره لحجم التعاون المثمر بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية خلال الفترة الماضية، معرباً عن تمنياته بزيادة مجالات التعاون مستقبلاً فى عدد من القطاعات الجديدة، مشيرًا إلى تقدير الوزارة لمجمل البرامج التنموية التى تتم بين الجانبين وعلى رأسها تطوير الإدارة المحلية وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات والاهتمام بملف التعليم الفنى بما يساعدهم فى توفير فرص عمل لهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع الخاص وخاصة فى بعض المحافظات وعلى رأسها بنى سويف والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس .

وعرض الوزير أهم الملفات والبرامج التى تقوم بها الوزارة فى المحافظات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئياً وذلك على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى عرض جهود الوزارة لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب .

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وتوفر البرامج التدريبية لهم فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى توفير التدريب فى الأكاديميات التدريبية المختلفة، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة للارتقاء بمستوى التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتمكين المرأة بالمحافظات وتحسين ظروف عملها وتوفير البرامج التدريبية المختلفة لها، لافتاً إلى وجود تعاون مع إتحاد الصناعات وبعض الوزارات بالحكومة لتوفير قطع أراضى بالمحافظات لإقامة مشروعات للمرأة الريفية فى إطار مبادرة "شغلك فى قريتك".

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كما أكد وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على أرض محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى فى المرحلة الحالية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة .

وعرض الوزير الجهود التى قامت بها الحكومة لجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات وإقامة مشروعات فى محافظات الصعيد، وإقامة المدارس الفنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين مباشرة فى المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لمصر بما يعود بالنفع على المواطن المصرى فى كافة المحافظات وتحسين الظروف المعيشية له فى كافة القطاعات .

من جانبها، أكدت السيدة شيرى كارلين على اهتمام الهيئة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم الفنى فى المحافظات المصرية، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج واسعة النطاق فى محافظات الصعيد وعلى رأسها مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى محافظة بنى سويف .

وقالت شيرى كارلين، إن مستوى التعليم الفنى فى مصر، شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص وربطه باحتياجات سوق العمل، مضيفة أن الهيئة قامت باستحداث تخصص اللوجيستيات والطاقة المتجددة والزراعة لتدريب وتأهيل الطلاب فى هذا المجال لإلحاقهم بسوق العمل.

كما تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل " مشروع وايز " الممول من المعونة الأمريكية، والذى يهدف إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، للحد من الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل بالمحافظات من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة مثل وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل وبرنامج "ابدأ رحلتك ".