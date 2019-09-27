شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الفلكية يسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3.25 ريختر أمس شرق الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى الساعة العاشر واثنين وأربعون دقيقة مساء يوم أمس الخميس 26 سبتمبر الجارى، هزة أرضية على بعد 64 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، شمال شرق جزيرة شدوان جنوب شرم الشيخ.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية جاءت بياناتها كالتالى:

التاريخ 26/9/2019

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الوقت 10.42 مساء بتوقيت القاهرة

القوة 3.25 على مقياس ريختر

خط الطول 34.30 شرق

خط العرض 27.62 شمال

العمق 18 كيلو متر.