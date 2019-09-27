شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام بؤر إجرامية وضبط 713 قطعة سلاح وتنفيذ نصف مليون حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 83 متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 4 قطع سلاح نارى، عبارة عن "4 فرد محلى، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة ، و3 قطع أسلحة بيضاء، و10 قضايا إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو "3,100 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 720 جرام لمخدر الحشيش – 80 جرام لمخدر الهيروين – 52 قرص مخدر"، وتنفيذ 3892) حكم قضائى متنوع، وضبط 1446 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت قوات الشرطة الأسلحة غير المرخصة ونجحت ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 713 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "4 رشاش - 81 بندقية آلية – 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 58 طبنجة – 440 فرد محلى الصنع – 2942 طلقة مختلفة الأعيرة – 1624 قطعة سلاح أبيض".

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ولاحقت قوات الشرطة الهاربين من الأحكام ونجحت في تنفيذ 429465 حكم قضائى، بينها1869 حكم جنائى، و152190 حكم حبس، و 216465 حكم غرامة، و58941مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية ، وضبطت 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً، إرتكبوا 49 حادث سرقة متنوع، وضبط 200 قضية أحداث، و13761 قضية مرافق عامة، وإعادة 8 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض 38 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 64 متهماً.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 266156 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "39143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و435 قيادة تحت تأثير مخدر ، و7538 موقف عشوائى، و539 طمس وبدون لوحات معدنية.