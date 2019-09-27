شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محاصيل الصوب الزراعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح منتجات الصوب الزراعية من خضراوات مثل الكوسة والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات الأخرى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة بأسعار مخفضة من 25 إلى 30%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تطرح فيه أيضا شركات المجمعات الاستهلاكية، منتجات اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية طوال الوقت للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى.

كما تقوم الوزارة بطرح السلع من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.