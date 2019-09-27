شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى عن مفاوضات سد النهضة: يجب التوصل لحل عادل يحفظ مصالح كافة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية، عقد لقاءً ثنائياً مع "ستيف بلوك " وزير الخارجية الهولندى، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر حافظ، أن الوزير شكرى أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا، والتى تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، مؤكداً حرص الجانب المصرى على العمل نحو تطوير تلك العلاقات فى شتى المجالات، منوهاً بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.

وفي هذا السياق، أكد شكرى على تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا فى المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيداً بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر، ومنوهاً بأهمية استفادة الجانب الهولندى من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة فى السوق المصرية، وخاصةً على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى عكفت الحكومة المصرية على تنفيذه، فضلاً عن المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى جميع أنحاء الجمهورية.

Advertisements

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين تطرقا إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلاً عن آخر تطورات ملف سد النهضة الأثيوبى، حيث أعرب الوزير شكري عن عدم ارتياح الجانب المصرى لطول أمد المفاوضات، مؤكداً على أهمية التوصُل إلى حل عادل يحفظ مصالح كافة الأطراف ويحد من حجم الأضرار.