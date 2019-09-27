شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتشار لافتات "لا لإسقاط الدولة" فى الشوراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت لافتات داعمة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشواع، تزامنا مع دعوات الشعب المصرى للاحتشاد بميدان المنصة لتأييد الرئيس السيسى، والتصدى لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين. وتضمنت اللافتات عبارة "لا لإسقاط الدولة المصرية ومش هتبقى زى الدول التانية"، بالإضافة إلى لافتات تحمل شعارات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. Advertisements

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