شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مواطنون يحتشدون بمطار القاهرة لاستقبال الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن، عقب المشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 74 للأمم المتحدة. ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسى على "فيس بوك" ، صور الرئيس بعد رحلة العودة، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودة الرئيس.



استقبال حافل للرئيس السيسى Advertisements

الرئيس السيسى يعود الى ارض الوطن

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مواطنون فى انتظار الرئيس السيسى

مواطنون يستقبلون الرئيس السيسى

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