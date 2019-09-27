شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يشارك باللقاء الوزارى حول ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الخميس، فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا، وذلك لاستعراض آخر مُستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سُبل تسوية الأزمة فى ليبيا، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استعرض فى كلمته مُحددات الموقف المصرى تجاه الأزمة فى ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر2017 وتعالج كافة عناصر الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسى وضرورة اعتماد أى حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبى.

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جانب من اجتماع الدول المعنية بالأزمة الليبية فى العامة للأمم المتحدة

وفى هذا السياق، رحب الوزير شكرى بالموقف المسئول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسى، ودعا سائر الأطراف للتحلى بنفس روح المسئولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبى، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازى مع دعم جهود الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة، ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الموارد فى ليبيا وتمكين الشعب الليبى من استعادة السيطرة على بلاده ومقدراته وموارده.