شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: إصلاحات قطر لتحسين أوضاع العمال الأجانب لا ترقى لوعودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول من منظمة العفو الدولية لرويترز فى مقابلة إن قطر، التى ستستضيف كأس العام لكرة القدم عام 2022، قامت بتحسين الأوضاع بالنسبة لحقوق مليونى عامل أجنبى يعملون فيها، لكن تلك الإصلاحات لا ترقى إلى الوعود التى قطعتها الدولة الخليجية على نفسها.

وتعرضت قطر لانتقادات بسبب ما تصفه جماعات حقوقية بأنها أوضاع متردية يعيش فيها العمال. وردت الدوحة بتنفيذ برنامج إصلاحات شامل وضعت فيه حدا أدنى للأجور وشكلت فيه لجان لفض المنازعات لسماع شكاوى العمال.

وقال ستيفن كوكبرن نائب مدير قسم القضايا الدولية فى منظمة العفو "حدث تحسن طفيف لكن بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقى وأن العمال يدفعون ثمن ذلك".

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وفى تقرير نشر الأسبوع الماضى، وثقت المنظمة حالات نحو ألفى عامل لم يستعيدوا أجورا لم يتقاضوها رغم وجود لجنة لفض المنازعات وتشكيل صندوق لدفع أجورهم. وأجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور.

وقال كوكبرن "نعتقد أن جهات مثل رعاة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) وغيرها بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم يمكن أن تلعب دورا فى تسليط الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها ومحاولة تشجيع السلطات القطرية والضغط عليها للقيام بما قالت إنها ستقوم به".

وقالت قطر فى بيان ردا على تقرير منظمة العفو إنها تعمل لضمان أن تكون هذه الإصلاحات فعالة وتصل لأكبر عدد ممكن وإن أى قضايا أو تأخير فى النظام سيتم التعامل معها بشكل واف.