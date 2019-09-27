التأمين الصحى: مجدى يعقوب يشرف على أقسام الأورام بمستشفى النصر ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : "من أكثر الأمور التى تعطى المنتفعين أملا فى المنظومة العلاجية هو وجود قسم الأورام وقسم أمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال فى بورسعيد".
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الأقسام مجهزة بتقنيات متقدمة جدا بالتعاون مع فريق طبى متميز، بالإضافة الى العناصر التمريضية القوية المدربة على فنون التعامل مع المريض.
وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن هناك تدخلات تحدث لقياس رضاء المريض عن الخدمة ومتابعتة بعد حصولة على الخدمة العلاجية.
يشار الى أن منظومة التأمين الصحى الشاملة توفر الخدمات للمواطنين بالمجان مع تحمل اشتراكات غير القادرين ومساهماتهم.
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