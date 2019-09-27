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صور وفيديو.. الحساب الرسمى للسيسى يبرز ترحيب المصريين بالرئيس فور وصوله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صور وفيديو من استقبال المصريين والترحيب بالرئيس فور وصوله لأرض الوطن بعد مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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الرئيس لدى وصوله

 

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المواطنون يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسى

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردًا على سؤال حول دعوات التظاهرات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، "كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هايسيبوكو تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة".

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حشود المصريين فى استقبال الرئيس

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الرئيس يحيى المواطنين

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الرئيس يصافح أحد المواطنين

وتابع الرئيس حديثه للمواطنين الذين احتشدوا أمام مطار القاهرة لاستقباله لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية: "هى حرب بينا وبينهم، هى مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاى؟، والإعلام عليه دور أكبر وعوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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