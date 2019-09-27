شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لمستقبليه عقب عودته من الأمم المتحدة: «البلد جامدة بيكم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات تليفزيونية عقب وصوله لأرض الوطن عقب مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة: «كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر في الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هايسيبوكو تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة». وأضاف موجها حديثه لمستقبليه من المواطنين، الجمعة: «مصر بلد قوي بالمصريين، البلد جامدة بيكم».

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