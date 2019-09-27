شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الشعب أصبح أكثر وعيًا .. ولا يمكن خداع المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يمكن خداع المصريين، والشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن تزييف الواقع.

وأضاف في تصريحات عقب وصوله لأرض الوطن عقب مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة: «الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين، وهناك صورة يتم تزييفها لتغيير الواقع»، وتابع: «مصر بلد قوي بالمصريين».