شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى أرض الوطن عقب حضور الدورة ٧٤ لـ«الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السسي، الجمعة، وصول السيسي إلى أرض الوطن عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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