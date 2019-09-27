شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يستقبل سفير دولة بيلاروسيا بعد انتهاء فترة عمله فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لدولة بيلا روسيا لدى مصر، والتى شهدت رحلة عمل مثمرة على مختلف الاتجاهات، وذلك بديوان عام الوزارة.

وفى بداية اللقاء تم الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وهو ما أسهم فى تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية، التى أثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع (الشاحنات ، محركات الديزل، الجرارات ، اللوادر والمعدات الثقيلة ، المعدات الزراعية ، الصوامع)، وكذا توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخرى من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربى فى مجالات جديدة منها (تصنيع سبائك الألومنيوم) إلى جانب التعاون فى المجالات الدفاعية.

ومن جانبه أثنى سيرجى راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربى، والشركات البيلاروسية، وأعرب عن ثقته فى أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر فى التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد مشيداً بما تم تحقيقه على مدار السنوات الستة الماضية والتي شهدت تطور ملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة فى ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصرى والبيلاروسى وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة بيلاروسيا فى يونيو الماضى، التى تؤكد العلاقات المتميزة التى تربط بين القيادة السياسية فى البلدين.