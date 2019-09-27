شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمستقبليه بمطار القاهرة: لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق، مشددا على أن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين. وأَضاف الرئيس السيسى فى حديثه للمواطنين الذين احتشدوا لاستقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة: "مصر بلد قوى بالمصريين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى لمستقبليه بمطار القاهرة: لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.