السيسي: "إحنا جامدين قوي.. وكل حاجة زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقرار الأوضاع في مصر، رغم ما يحاك ضد البلاد من حملات كذب وافتراء وتشويه.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة، بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال الرئيس: "كل حاجة ماشية زي الفل، أنتوا بتسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة؟ الموضوع مش كده خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده، عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إليكترونية شغالة وشوية إعلام بيشتغل علشان يقدم صورة مش حقيقية، أنتوا لازم تكونوا واعيين لكده".

وأضاف الرئيس: "إحنا جامدين قوي إن شاء الله، والبلد جامدة قوي بيكم".