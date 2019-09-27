السيسي: "يوم ما هطلب من المصريين هينزل ملايين زي التفويض" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام عليه دور كبير للتصدي للشائعات التي تحاك ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن خداع المصريين.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة، بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف السيسي: "الرسالة كنا بنتكلم عنها من أسبوع قبل ما أسافر (إلى نيويورك)، وقلنا يا مصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، هي حرب بيننا وبينهم، مجموعة صغيرة قدام شعب، هتصدقوهم إزاي؟ والإعلام عليه واجب كبير لتوعية الناس والتصدي للشائعات والكذب والناس البسطاء لا تتركوهم للأكاذيب وهما فاهمين كويس.. مصر مكانها كبير قوي وشعبها كبير.. مكانة مصر بشعبها".
وواصل الرئيس: "يوم ما هطلب من المصريين زي يوم التفويض في 2013، لتكون رسالة للعالم كله، هينزل ملايين مش أقل من كده".
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