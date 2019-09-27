لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.. السيسي: "اللي اتعمل قبل كده مينفعش تاني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحرص المئات من المصريين على التواجد بمطار القاهرة لتحية الرئيس السيسي لدى وصوله، فيما رد الرئيس قائلًا: "أهلا بيكم".

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وأضاف الرئيس: "ايه اللي مصحيكم بدري الموضوع مش مستاهل خالص.. لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري واعي قوي.. إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. المصريون أصبحوا أوعى من كده بكتير.. اللي اتعمل قبل كده مينفعش يتعمل تاني.. ليه؟ علشان ربنا وعلشانكم متقلقوش من حاجة".

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