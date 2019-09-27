السيسي للمصريين: "متقلقوش من حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الجمعة، رسالة إلى المصريين عقب عودته إلى القاهرة بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحرص الرئيس السيسي على تحية المئات الذين تواجدوا بمطار القاهرة لاستقباله صباح اليوم، قائلًا: "أهلا بيكم".

وأضاف الرئيس: "ايه اللي مصحيكم بدري الموضوع مش مستاهل خالص.. لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري واعي قوي.. إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. المصريون أصبحوا أوعى من كده بكتير.. الموضوع اتعمل قبل كده ولم ينجح، ليه علشان ربنا وعلشانكم متقلقوش من حاجة".