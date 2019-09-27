أخبار متوقعة| حوار أمريكي كوري جنوبي.. أهلي بنغازي يواجه الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تنطلق منافسات البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، في الصالة المغطاة بنادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة.

القاهرة.. تنطلق منافسات البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، في الصالة المغطاة بنادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 12 منتخبا عربيا.

القاهرة.. تنطلق المرحلة النهائية للنسخة الأولى من دوري كرة السلة 3/3، والتي تستمر حتى السبت بملاعب نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

سول.. تبدأ كوريا الجنوبية وأمريكا حوارا دفاعيا، لمناقشة قضايا إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة سلام دائم والانتقال القائم على شروط للقيادة التشغيلية في زمن الحرب وطرق تعميق التحالف المستقبلي.

تونس.. يلتقي فريقا أهلي بنغازي والإسماعيلي، في الخامسة مساء، في إطار مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ستاد مصطفى بن جنات بالمنستير.

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