شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يترأس قداس افتتاح شهر الإرساليات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا باخوم النائب البطريرك للكاثوليك القداس الافتتاحى لشهر الإرساليات الكاثوليكية مساء اليوم الجمعة بكنيسة الفجالة إذ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تخصيص شهر أكتوبر لتلك الخدمة.

فى السياق نفسه، يترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان، فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء مطلع أكتوبر المقبل، صلاة الغروب الاحتفالية لافتتاح شهر الإرساليات الاستثنائى.

ويسبق الاحتفال، ابتداءً من الساعة 5.15 مساءً، شهادات وصلاة من إعداد المعاهد الإرسالية الإيطالية الثمانية: المرسلون الكومبونيون، اتباع القدّيس كزافييه، مرسلون ومرسلات مريم المعزّية، معهد الإرساليات الخارجية ومرسلو الحبل بلا دنس، وفى الختام، سيقوم قداسته بتوزيع الصليب للمرسلين المغادرين.