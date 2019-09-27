شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: النظام الإلكترونى الموحد حل مشكلة الزحام والطوابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل مبنية على نظام إلكترونى موحد يسهل للمريض الإجراءات.

وقال الدكتور أحمد السبكى، لـ"الخليج 365"، إن النظام الإلكترونى والتحول الرقمى للخدمات يسهل إجراء الكشف وصرف العلاج، وتابع: يقضى على الطوابير والزحام الشديد.

وأضاف السبكى، أن هناك منظومة للشكاوى وخط ساخن للاستفسار عن آليات الحصول على الخدمة، وهو ما سهل إجراءات الفحص الطبى وتوفير الخدمة سريعًا للمواطن ومكان إتاحتها.

يشار إلى أنه تم إطلاق المنظومة فى بورسعيد يوليو الماضى، كما تم إطلاق التحول الرقمى للمشروع قبل أيام على قاعدة توفير 25 وحدة صحية و7 مستشفيات إحالة.