شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 22 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 30

مطروح 24 30

السلوم 20 29

سيوة 20 31

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 20 32

نخل 15 32

نويبع 26 32

طابا 24 31

كاترين 17 32

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 24 35

مرسى علم 25 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 36

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 20 39

أسوان 23 41

أبوسمبل 23 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 25 37

أبو رماد 26 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 42

الرياض 25 39

المنامة 30 38

أبوظبي 31 39

الدوحة 31 37

الكويت 24 42

دمشق 14 35

بيروت 24 29

عمان 17 34

القدس 18 30

غزة 21 30

بغداد 22 41

مسقط 29 32

صنعاء 13 26

الخرطوم 27 39

طرابلس 21 28

تونس 20 29

الجزائر 18 26

الرباط 15 26

نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 27

إسطنبول 15 24

إسلام آباد 22 31

نيودلهي 24 32

جاكرتا 24 34

بكين 15 29

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 26

أثينا 19 28

روما 15 27

باريس 12 20

مدريد 13 28

برلين 12 18

لندن 12 20

مونتريال 13 19

موسكو 04 11

نيويورك 17 24

واشنطن 19 28