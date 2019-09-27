شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي 25 رئيسًا ومسئولا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نشاطا مكثفا، حيث عقد الرئيس سلسلة من اللقاءات مع قادة وزعماء عدد من الدول الذين حرصوا على لقاء الرئيس.

وعقد الرئيس السيسي ما يقرب من ٢٥ لقاء مع قادة وزعماء دول العالم ومسئولين دوليين، الذين حرصوا على لقاء الرئيس السيسي باعتبار مصر ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ولاعب أساسي ومحورى في المنطقة، كما التقي الرئيس عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي ووفدا من الطائفة الإنجيلية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلا عن إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومشاركته في الاجتماع الرفيع حول الرعاية الصحية الشاملة، وقمة التنمية المستدامة.

ومن بين القادة التي التقاهم الرئيس في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي والاوكراني، والعاهل الأردني ورئيس العراق والرئيس الفلسطيني، ورئيس جمهورية سيراليون ،ورئيس الوزراء الإيطالي، والبلجيكي، ورئيسة وزراء النرويج، ورئيس جمهورية المجر ،ورئيس وزراء اسبانيا ،وباكستان، ورئيس لبنان، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورئيس وزراء ايرلندا ،ورؤساء جيبوتي وكينيا والصومال، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ،ومدير منظمة الأغذية «فاو».