شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط وخفير برصاص خرطوش أثناء تمشيط «صحراوي قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ضابط شرطة وخفير نظامي بطلقات نارية، من قبل مجهولين، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة قرية الحاج سلام بمركز فرشوط.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة الرائد أحمد صلاح محمود، ٣٤ عاما ضابط شرطة، ومحمد حلمي أبوالعلا، 50 عامًا، خفير نظامي من قوة شرطة مركز فرشوط بطلقات نارية خرطوش من مجهولين، أثناء مشاركتهما في تمشيط أمني بالقرب من قرية الحاج سلام بفرشوط.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، فيما تكثف وحدة مباحث فرشوط من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.