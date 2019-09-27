شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 95% من الطلبة تسلموا الكتب ونتابع وصول نسخ المقررات المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة،إن جميع الكتب التى وصلت للمديرية تم تسليمها للطلبة فى جميع المدارس، موضحا أن أكثر من 95% من الطلبة تسلموا الكتب.

وأكد الفولى، أن المديرية تتابع استلام جميع الطلبة للكتب وخاصة التى يتم استلامها من الوزارة فى مرحلة الصفوف الدراسية الأولى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن الكتب المدرسية سيتم تسليمها على دفعات فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال أواخر الشهر الجارى وأوائل أكتوبر المقبل.

وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

