شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل شباب بنى سويف بدير الأنبا بيشوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، وتوابعها أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يستقبل اليوم الجمعة شباب إيبراشية بنى سويف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن اللقاء يستمر قرابة ساعتين من الحادية عشر صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن المقرر أن يشارك فيه 250 من شباب الإيبارشية.

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كان البابا تواضروس قد ترأس صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء الأربعاء قبيل اجتماعه الأسبوعى الذى هنأ فيه جموع الأقباط بعيد الصليب الذى يحل صباح السبت ويستمر ثلاثة أيام.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى المزمور الـ 63، مؤكدا أن الله يمنح نعمه لجميع المخلوقات، وأن الله هو الذى يسند جميع البشر فى حياتهم ويمنحهم المعونة خاصة فى أوقات الشدة والضعف.

وقال البابا تواضروس الثانى إن الاقتراب من الله له أشكال ووسائل كثيرة أهمها الصلاة والصوم وعمل الخير، مشيرا إلى أن الله يمنح ويساعد الجميع خاصة الضعفاء وأصحاب الأمراض الجسدية والنفسية، كما أنه يعضد الضعفاء اجتماعيا والذين لا صوت لهم ويعيشون على هامش الحياة.